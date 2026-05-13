В Екатеринбурге мигрант избил сына участника СВО, заступившегося за мать

В Екатеринбурге 19-летний мигрант избил 12-летнего мальчика, который попытался заступиться за мать во время семейного конфликта, передает E1.RU. Как рассказал отец ребенка Александр, участник СВО, сына госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

По словам мужчины, утром 4 мая его бывшая супруга поссорилась со своим сожителем. Во время конфликта ребенок вступился за мать.

Сын сказал ему: «Ты не мужик, раз так себя ведешь», — отметил Александр.

После этого, по словам отца, молодой человек предложил школьнику «выйти и разобраться», а затем начал избивать его. Мальчик, как утверждает отец, пытался защититься кухонным ножом.

Александр также заявил, что прежде сожитель бывшей жены уже нападал на него и угрожал убийством. Сейчас ребенок живет с отцом. Полиция проводит проверку.

Ранее в Новосибирске задержали мигранта по подозрению в убийстве трехлетней девочки. Обвиняемым оказался сожитель матери погибшего ребенка. Мужчина нанес маленькой дочери своей гражданской жены множественные удары.