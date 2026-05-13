День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 11:45

В Екатеринбурге мигрант избил сына участника СВО, заступившегося за мать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Екатеринбурге 19-летний мигрант избил 12-летнего мальчика, который попытался заступиться за мать во время семейного конфликта, передает E1.RU. Как рассказал отец ребенка Александр, участник СВО, сына госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

По словам мужчины, утром 4 мая его бывшая супруга поссорилась со своим сожителем. Во время конфликта ребенок вступился за мать.

Сын сказал ему: «Ты не мужик, раз так себя ведешь», — отметил Александр.

После этого, по словам отца, молодой человек предложил школьнику «выйти и разобраться», а затем начал избивать его. Мальчик, как утверждает отец, пытался защититься кухонным ножом.

Александр также заявил, что прежде сожитель бывшей жены уже нападал на него и угрожал убийством. Сейчас ребенок живет с отцом. Полиция проводит проверку.

Ранее в Новосибирске задержали мигранта по подозрению в убийстве трехлетней девочки. Обвиняемым оказался сожитель матери погибшего ребенка. Мужчина нанес маленькой дочери своей гражданской жены множественные удары.

Регионы
Екатеринбург
участники СВО
мигранты
дети
избиения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме высказались о введении обязательного экзамена по истории в школах
Российские войска разнесли отряд «Кракена» в зоне СВО
На Западе нашли виновного в отказе ЕС принять Украину
Диетолог предупредила об опасности вакуумации
Более 700 шкурок соболя и куницы нашли в посылках на почте
Талибы прибыли в Россию с важным визитом
Массированный налет сотен дронов ВСУ разбился о российскую систему ПВО
Биолог напомнил, как эффективно защитить питомцев от клещей
В Брянском районе ранены два мирных жителя
Российские войска выполнили важную задачу на территории Украины
Умерла звезда советского фильма «Вкус хлеба»
Автолюбителям рассказали, какие элементы чаще выходят из строя в межсезонье
Дмитриев рассказал, на что закрывают глаза европолитики в вопросе Украины
Измельчивший тело жены в блендере мужчина получил пожизненный срок
Психолог ответила, как правильно готовиться к экзаменам
Мирные россияне погибли при ударах беспилотников ВСУ
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость
Володин намекнул на ужесточение контроля за мигрантами
В ЕС обсуждают беспрецедентные ограничения для российских дипломатов
Блогер из Франции приехал в Дагестан и стал другим человеком
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.