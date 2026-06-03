Россиянам раскрыли способ вернуть деньги после ошибки в ЖКУ

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03 июня 2026 в 02:49

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Якубовский: в случае ошибки платежа за ЖКУ нужно предоставить заявление в УК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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При ошибке в оплате жилищно-коммунальных услуг жильцам необходимо подать заявление в управляющую компанию или другую организацию, выставившую платежный документ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. К обращению следует приложить подтверждение оплаты и указать корректные данные лицевого счета, добавил он.

Если гражданин оплатил квитанцию дважды, указал неверный лицевой счет или ошибся в реквизитах, необходимо обратиться в организацию, которая выставляет платежный документ: управляющую компанию, ТСЖ, расчетный центр или ресурсоснабжающую организацию. К заявлению нужно приложить чек, банковскую квитанцию, указать дату, сумму платежа, адрес помещения и правильный лицевой счет, — заявил Якубовский.

При ошибочном зачислении средств на другой лицевой счет можно потребовать корректировку платежа, отметил он. Якубовский также рекомендовал сохранять чеки, заявления и переписку, поскольку эти документы помогут защитить права граждан при возникновении споров.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал остановить эксперимент по онлайн-списанию долгов за ЖКУ, поскольку многие пожилые люди не знают об этой инициативе. По его словам, финансы граждан могут пострадать из-за возможных ошибок в бухгалтерии и технике.

Общество
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