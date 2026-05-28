28 мая 2026 в 14:29

Миронов призвал остановить эксперимент по онлайн-списанию долгов за ЖКУ

Депутат Миронов: не все пожилые знают об онлайн-списании долгов за ЖКУ

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России нужно прекратить эксперимент по онлайн-списанию долгов за ЖКУ, так как не все пожилые люди о нем осведомлены, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. Так он прокомментировал идею Минстроя продлить тестирование проекта на полтора года. По его словам, граждане могут пострадать из-за возможных бухгалтерских и технических ошибок.

Ранее СМИ сообщили, что Минстрой хочет продлить до конца 2027 года эксперимент по онлайн-списанию долгов за ЖКУ, в котором участвуют около 20 регионов. В его рамках документооборот между управляющими компаниями и мировыми судами проходит в электронном виде. О решении мирового суда жильцов уведомляют через «Госуслуги». Обжаловать его можно в течение 10 дней с момента получения уведомления. А что делать старикам, которые не дружат с компьютером и смартфоном? Они даже не узнают, что на них навесили долги, пока приставы не арестуют счета. Наша фракция требует прекратить эксперимент. Это опасная и несправедливая идея, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что Федеральная антимонопольная служба уже установила факт переплаты россиянами более 100 млрд рублей из-за завышенных тарифов в период с 2023 по 2025 годы. По словам депутата, это очень большие деньги, а действия управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций порой носят недобросовестный характер.

Представьте, что будет, если бухгалтер в управляющей компании ошибется на пару лишних нулей в платежке за коммунальные услуги, а жилец в это время будет в больнице, в отпуске или в командировке. Оспаривать решение суда неподъемно долго и дорого для большинства людей. Жильцы становятся беззащитны как перед злонамеренным завышением платежей, так и перед бухгалтерскими и техническими ошибками, — заключил Миронов.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что установка счетчиков воды и электроэнергии поможет сократить расходы на коммунальные услуги. По его словам, некоторые семьи также могут рассчитывать на субсидии.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

