«Идиотские заявления»: что потребовал ЕС от России по миру на Украине

ЕС хочет потребовать от России ограничения ее вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине, заявила Еврокомиссар Кая Каллас. Что об этом известно, как отреагировали на ее заявления в Москве?

Какие требования к России выдвинула Кая Каллас

28 мая на Кипре состоится неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза в формате «Гимних». Reuters пишет, что там будут обсуждаться предварительные условия для начала переговоров между Евросоюзом и Россией по завершению украинского конфликта.

В среду Кремль объявил, что президент Владимир Путин «открыт для переговоров с Европой». Ранее глава государства заявил, что был бы рад, если бы ЕС на переговорах представил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. В Брюсселе отвергли пожелание Путина.

Еврокомиссар по дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС сталкивается с «ловушкой выбора собеседника» со стороны России.

«Россия хочет, чтобы мы обсудили, кто будет с ними говорить. И они уже даже выбирают, кто для этого подходит! Давайте не попадаться в эту ловушку. Переговоры — это всегда командная работа с определенной стратегией. Поэтому то, что мы будем обсуждать сегодня на Кипре, гораздо важнее», — объявила еврокомиссар на своей странице в X (бывший Twitter).

В комментариях Каллас жестко раскритиковали за нежелание искать решение конфликта на Украине.

«Вот возьми на себя ответственность и иди поговори с Россией. Ты же главный дипломат», — пишет RP.

«Скоро, госпожа Каллас, пока лидеры ЕС спорят, кто имеет право говорить с Россией, они могут достигнуть точки, когда Россия больше не видит никого в Европе, кто вообще способен с ней говорить — потому что [ваш] политический консенсус уже уничтожил себя», — прогнозирует пользователь Гелиос.

Кая Каллас. Кипр, Лимасол Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Источники Reuters утверждают, что встречу на Кипре Каллас хочет посвятить обсуждению требованиям, которые Европа должна выдвинуть России.

Эти требования включают ограничения российских вооруженных сил — прекращение огня, прекращение «кибератак, запусков БПЛА и дезинформационной деятельности», а также полный вывод воинских контингентов из бывших советских стран — то есть из Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии.

«Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины. Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они же должны распространяться на Россию», — заявила Каллас.

Что ответили Каллас в России

В Москве заявления Каллас перед саммитом на Кипре сочли несерьезными.

«Напомнило строчку „Тихо сам с собою я веду беседу“», — написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался комментировать требования Каллас.

«Слушайте, ну я идиотские заявления не обсуждаю», — ответил он СМИ.

«Правильно, с идиотами не разговариваем», — комментируют в Сети.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил NEWS.ru, что глава евродипломатии Кая Каллас лишь позорит себя, выдвигая абсурдные требования в адрес России.

«Никто в ЕС не имеет права что-то требовать от России, тем более Каллас. Пусть не мечтает. Если она думает, что мы с надеждой ждем переговоров, то она заблуждается. Это в ЕС должны ждать диалога, а не сердить нас. С такими заявлениями Каллас доиграется и с позором вылетит из своего кресла представителя Евросоюза. Позорище какое-то. С выводом войск [из зоны СВО] я еще могу хоть какую-то логику усмотреть, а все остальное — это просто безобразие. Абсурд. Абсолютно безответственный человек с искаженным восприятием мира», — высказался Джабаров.

