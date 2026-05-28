Долина раскрыла свое отношение к хейтерам

Народная артистка России Лариса Долина призналась в беседе с НСН, что старается воспринимать хейт с философской точки зрения. По ее мнению, люди, которые становятся востребованными и знаменитыми, всегда сталкиваются с агрессией в свою сторону. Она призвала коллег по сцене не воспринимать подобное близко к сердцу.

Хейт есть у каждого публичного человека, от этого никуда не деться. К этому надо философски относиться. Я, например, вообще ничего не читаю. Как только человек становится популярным и известным, появляются хейтеры. Я уже закалена в этом смысле, меня ничего не может сломить, как видите, — поделилась Долина.

Ранее Долина заявила, что сумела пережить скандал вокруг ситуации с продажей ее квартиры и простила желавшую ей смерти публику. Артистка подчеркнула, что продолжает жить благодаря дочери, внучке и своей любимой профессии.