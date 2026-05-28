Общественник перечислил обязанности авиакомпании в случае задержки рейса

В случае задержки рейса авиакомпания должна предоставить пассажирам воду и питание, рассказал НСН председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков. Он отметил, что в последнее время перевозчики стали более организованными в вопросах компенсации.

Если задержка не по вине авиакомпании, компания обязана пассажира обеспечивать водой, питанием, местом в гостинице, но не обязана платить компенсацию. А если человек потерял бронь из-за этого или опоздал на следующий рейс, то тут только через суд возможно что-то взыскать, — рассказал Янков.

Общественник подчеркнул, что пассажиры стали чаще замечать задержки рейсов. По его словам, международные рейсы остаются загруженными, так как альтернатив нет, однако на ближних направлениях наблюдается отток на поезда и автобусы.

