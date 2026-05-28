Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 15:58

Общественник перечислил обязанности авиакомпании в случае задержки рейса

Общественник Янков: в случае задержки рейса пассажирам положены вода и еда

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В случае задержки рейса авиакомпания должна предоставить пассажирам воду и питание, рассказал НСН председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков. Он отметил, что в последнее время перевозчики стали более организованными в вопросах компенсации.

Если задержка не по вине авиакомпании, компания обязана пассажира обеспечивать водой, питанием, местом в гостинице, но не обязана платить компенсацию. А если человек потерял бронь из-за этого или опоздал на следующий рейс, то тут только через суд возможно что-то взыскать, — рассказал Янков.

Общественник подчеркнул, что пассажиры стали чаще замечать задержки рейсов. По его словам, международные рейсы остаются загруженными, так как альтернатив нет, однако на ближних направлениях наблюдается отток на поезда и автобусы.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь рассказала, что максимальный комфорт в экономклассе пассажирам обеспечат места у аварийных выходов и в первом ряду за перегородками. При этом, по ее словам, в целом уровень удобства выше в носовой части борта.

Общество
рейсы
авиакомпании
задержки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пятёрочка» и «Линия Жизни» обеспечили детских хирургов рентген-комплексом
Называли ребенка озабоченным: сотрудник детсада сел на 13 лет за растление
В США может появиться новая купюра с лицом Трампа
«Радиостанция Судного дня» заговорила об индейцах после «паранойи»
Захарова раскрыла, какую ошибку допустила Чехия в деле митрополита Илариона
Ректор Бауманки рассказал об изменениях в сдаче экзаменов в 2026 году
Шойгу раскрыл, когда произойдет анонсированный Россией удар по Киеву
Умер один из разработчиков герба России
Нарколог объяснил, почему подростки начинают курить
Стало известно, почему российская «Сфера» заменит Starlink в ряде стран
«Кололись и плакали»: в МИД ответили анекдотом на попытки ЕС надавить на РФ
Невролог объяснила, как проявляется стресс после ЕГЭ
Ректор МГТУ им. Баумана оценил влияние отказа от Болонской системы
Скрытые убытки: как дефекты эксплуатации здания съедают прибыль
«Осознанный» законопроект о «красивых» госномерах вновь внесли в Госдуму
Ректор МГТУ им. Баумана раскрыл ожидания от реформы высшего образования
Полянский заявил, что Европа семимильными шагами движется к войне с Россией
Каллас сбросила маску и раскрыла истинное отношение Европы к Украине
Налоговый консультант ответила, когда выгодно брать отпуск летом 2026 года
Россия подарила Казахстану четырех амурских тигров
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.