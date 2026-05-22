22 мая 2026 в 10:50

Турэксперт назвала лучшие места в эконом-классе

Турэксперт Ансталь: удобнее всего места в носовой части самолета

Максимальный комфорт в эконом-классе пассажирам обеспечат места у аварийных выходов и в первом ряду за перегородками, рассказала NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. При этом, по ее словам, в целом уровень удобства выше в носовой части борта.

Носовая часть самолета всегда выгоднее хвоста: здесь не так слышно двигатели, быстрее разносят еду, а при попадании в зоны турбулентности трясет значительно меньше, — сказала Ансталь.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил NEWS.ru, что россиянам, которые планируют отправиться в путешествие, дешевле приобрести билеты в обе стороны у одной авиакомпании. По его словам, на итоговую стоимость перелета влияют геополитическая обстановка, количество рейсов по направлению и цена топлива.

Он рекомендовал начинать искать рейсы за несколько месяцев, выбирать полеты с пересадками и непопулярное время вылета. Доцент добавил, что если турист уверен в своих планах, то он может рассмотреть покупку невозвратных билетов, которые обычно стоят дешевле. Также, по его словам, важно сравнивать цены на разных платформах.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
