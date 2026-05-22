Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 11:30

Двое мужчин с пистолетом ограбили подростка в Амурской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двоих мужчин задержали в Благовещенске после нападения на подростка, у которого под угрозой пистолета похитили гаджеты, сообщает ИА «Порт Амур». По данным следствия, злоумышленники избили несовершеннолетнего и скрылись с места преступления.

Следствие установило, что двое мужчин напали на школьника и несколько раз ударили его кулаками по голове. Один из нападавших держал в руке пневматический пистолет и требовал передать мобильный телефон, смарт-часы и беспроводные наушники.

Общая стоимость похищенного имущества составила 19 тыс. рублей. После нападения подозреваемые скрылись. Сотрудники полиции оперативно установили их личности и задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее двое нетрезвых мужчин избили 19-летнего студента из-за внешности в центре Екатеринбурга. По словам самого пострадавшего, его повалили на землю, ударили ногами по голове, забрали iPhone и заставили перевести 800 рублей на карту. После этого нападавшие оставили студента лежать на асфальте со сломанным носом. Вскоре нарушителей арестовали, им 23 и 26 лет, один из них нигде не работает. В полиции заявили, что оба уже во всем признались.

Регионы
Амурская область
грабежи
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эндокринолог объяснила, симптомом каких заболеваний может быть бессонница
СПЧ: удар по колледжу в Луганске следует признать военным преступлением
Водителям назвали нарушения, которые гарантированно приведут к потере прав
ВСУ потеряли две роты солдат в боях в Запорожской области
«Мы наблюдаем»: Бородин раскрыл подробности иска к комику Незлобину
Появились детали ДТП с участием самосвала и пассажирского автобуса в Москве
Глава ФПБК объяснил, почему Пугачева с тростью не достойна жалости
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Стало известно о телефонном разговоре Путина с иностранным лидером
В России могут ужесточить наказание для торговцев микрозаймами
В Кызыле сотрудников детсада уволили после жалоб на уколы детям
Шереметьевские таможенники нашли в рюкзаке пассажирки 1,2 кг лома серебра
В Госдуме ответили на критику спектакля «Гамлет»
«Результат с любым тренером»: Дементьев о доминировании «Локомотива» в КХЛ
Магнитные бури сегодня, 22 мая: что будет завтра, мигрени, головокружение
Стало известно, каких специалистов могут привлечь к поискам семьи Усольцевых
Лавров раскрыл планы Запада по нападению на Россию
Дрон ВСУ ударил по машине с двумя пожилыми жителями Херсонщины
Несколько человек пострадали при наезде автобуса на самосвал
Турэксперт рассказала, во сколько обойдется июньский отдых на Балтике
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.