Двое мужчин с пистолетом ограбили подростка в Амурской области

Двоих мужчин задержали в Благовещенске после нападения на подростка, у которого под угрозой пистолета похитили гаджеты, сообщает ИА «Порт Амур». По данным следствия, злоумышленники избили несовершеннолетнего и скрылись с места преступления.

Следствие установило, что двое мужчин напали на школьника и несколько раз ударили его кулаками по голове. Один из нападавших держал в руке пневматический пистолет и требовал передать мобильный телефон, смарт-часы и беспроводные наушники.

Общая стоимость похищенного имущества составила 19 тыс. рублей. После нападения подозреваемые скрылись. Сотрудники полиции оперативно установили их личности и задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее двое нетрезвых мужчин избили 19-летнего студента из-за внешности в центре Екатеринбурга. По словам самого пострадавшего, его повалили на землю, ударили ногами по голове, забрали iPhone и заставили перевести 800 рублей на карту. После этого нападавшие оставили студента лежать на асфальте со сломанным носом. Вскоре нарушителей арестовали, им 23 и 26 лет, один из них нигде не работает. В полиции заявили, что оба уже во всем признались.