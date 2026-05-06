06 мая 2026 в 13:43

Российского студента избили и ограбили из-за претензии к его внешности

В Екатеринбурге двое пьяных мужчин отпинали студента по голове из-за внешности

Двое нетрезвых мужчин избили 19-летнего студента из-за внешности в центре Екатеринбурга, передает Telegram-канал Ural Mash. По словам самого пострадавшего, его повалили на землю, ударили ногами по голове, забрали iPhone и заставили перевести 800 рублей на карту. После этого нападавшие оставили студента лежать на асфальте со сломанным носом.

Уточняется, что вскоре нарушителей арестовали, им 23 и 26 лет, один нигде не работает. В полиции заявили, что оба уже во всем признались. На вопрос, зачем забрали у полуживого парня деньги, один из арестованных ответил: «Я дурак». Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее житель Башкирии избил 56-летнего мужчину с инвалидностью и его четырехлетнюю дочь с аутизмом. 44-летний местный житель уже длительное время конфликтует с соседями из-за тропинки рядом со своим участком и, как утверждается, применяет силу к тем, кто по ней проходит.

До этого в Воскресенске задержали мужчину, который в ходе семейной ссоры избил сожительницу и пригрозил ей расправой. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на Коломенской улице.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

