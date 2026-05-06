Российского студента избили и ограбили из-за претензии к его внешности В Екатеринбурге двое пьяных мужчин отпинали студента по голове из-за внешности

Двое нетрезвых мужчин избили 19-летнего студента из-за внешности в центре Екатеринбурга, передает Telegram-канал Ural Mash. По словам самого пострадавшего, его повалили на землю, ударили ногами по голове, забрали iPhone и заставили перевести 800 рублей на карту. После этого нападавшие оставили студента лежать на асфальте со сломанным носом.

Уточняется, что вскоре нарушителей арестовали, им 23 и 26 лет, один нигде не работает. В полиции заявили, что оба уже во всем признались. На вопрос, зачем забрали у полуживого парня деньги, один из арестованных ответил: «Я дурак». Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

