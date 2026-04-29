Росгвардейцы нашли дебошира в шкафу после избиения сожительницы Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, избившего сожительницу в Воскресенске

Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который в ходе семейной ссоры избил свою сожительницу и пригрозил ей расправой, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на Коломенской улице.

В дежурную часть поступил сигнал о происшествии, после чего наряд незамедлительно прибыл по указанному адресу. Прибывшие росгвардейцы установили, что конфликт вспыхнул между сожителями во время совместного распития спиртных напитков.

Агрессивно настроенный мужчина нанес своей 39-летней гражданской жене несколько ударов кулаком по голове. После этого злоумышленник также начал угрожать пострадавшей убийством.

Экипаж вневедомственной охраны задержал дебошира непосредственно на месте происшествия. При этом 41-летний уроженец Луховиц попытался спрятаться от правоохранителей в шкафу, но был обнаружен. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Воскресенске женщина изрезала ножом своего сожителя на почве ревности. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Росгвардейцев на место происшествия вызвали соседи — они услышали доносящиеся из квартиры крики о помощи.