Вооруженный двумя ножами посетитель Эрмитажа захватил трон императора

В Санкт-Петербурге 46-летний предприниматель из деревни Горбунки захватил трон в Эрмитаже, сообщила пресс-служба Росгвардии. Когда мужчину попытались остановить, он достал ножи. По данным ведомства, инцидент произошел днем в воскресенье, 17 мая, в Георгиевском зале музея.

Посетитель музея, находясь в Георгиевском зале Эрмитажа, зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, нарушитель порядка забрался на Большой императорский трон и начал громко зачитывать принесенные с собой бумаги. Зрители услышали, что он бизнесмен, а в его речи звучали слова о взятках, кредитах и разорении. Когда сотрудник Эрмитажа попытался спустить его вниз, мужчина достал два ножа и направился в его сторону. После этого посетителей вывели из зала, а мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

