Петербургские росгвардейцы задержали избившего кондуктора рецидивиста

В Санкт-Петербурге представители Росгвардии задержали 66-летнего рецидивиста, который в состоянии алкогольного опьянения напал на женщину-кондуктора, пишет Neva.today со ссылкой на вневедомственную охрану по городу и Ленинградской области. Нападение произошло на Васильевском острове в салоне троллейбуса № 10.

Дебошир, который уже был судим, нанес несколько ударов в лицо и грудь кондуктора. Пострадавшая успела нажать кнопку тревожной сигнализации. И потерпевшей женщине, и нападавшему потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось, что в Москве охранники жилого комплекса бизнес-класса Foriver напали с ножом на жильцов. В результате инцидента есть пострадавшие, в том числе один несовершеннолетний.