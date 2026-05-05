Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек

Дело об избиении соседями отца двух незрячих девочек за жалобу на шум в Верхней Пышме Свердловской области зашло в тупик, заявил NEWS.ru пострадавший Станислав Липнягов. По его мнению, расследование тормозится из-за того, что подруга одного из нападавших работает в местном отделении полиции.

Сейчас мы кое-как завели уголовное дело по статье о совершении преступления группой лиц. Спустя месяц следователи брали у нас с супругой показания на соседей, которые нас избили. Их записывали таким образом, чтобы правоохранителям было удобно разбить эту группу лиц. Мы думаем, что расследование идет необъективно и как будто бы против нас, так как подруга одного из участников нападения работает в местном отделении полиции. Потратив кучу денег на адвокатов, мы добились заведения уголовного дела. Один участник безосновательно выведен из дела, так как не было очных ставок и никто не смотрел видеозаписи с нашего телефона, — сказал Липнягов.

Он добавил, что ситуация сдвинулась с мертвой точки только после начала общественной шумихи. По его словам, начальник следственного отдела по Верхней Пышме СУ СК РФ по Свердловской области лично пригласил семью на прием и пообещал забрать дело из полиции из-за непонятных интересов со стороны сотрудников.

После того как началась шумиха по нашему делу по избиению соседями, мне позвонил начальник следственного отдела нашего города и очень вежливо пригласил на личный прием. Мы сегодня были на встрече с женой и адвокатом. Там сказали, что сейчас будут пробовать забрать дело себе на расследование из полиции, так как там какие-то непонятные интересы возникли. Мы ходатайствуем, чтобы привлекли сотрудницу, которая в тот вечер у соседей отдыхала. И также хотим добиться справедливости, чтобы по избиению супруги завели дело, чтобы вернули второго выведенного человека и чтобы они получили справедливое наказание, — высказался Липнягов.

Он добавил, что в злополучный день вызывал несколько раз сотрудников полиции с жалобами на распивавших алкоголь в коридоре соседей. По его словам, после отъезда правоохранителей конфликт перерос в жестокое нападение. Липнягов отметил, что пьяные соседи и их гости выманили семью в лифтовой холл, где избили их, сломав ему нос и глазницу.

Ранее сообщалось, что в Москве охранники жилого комплекса бизнес-класса Foriver напали с ножом на жильцов. В результате инцидента есть пострадавшие, в том числе один несовершеннолетний.