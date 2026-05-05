Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом В Москве охранники ЖК Foriver напали с ножом на жильцов

В Москве охранники жилого комплекса бизнес-класса Foriver напали с ножом на жильцов, сообщил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА» со ссылкой на одного из участников конфликта. В результате инцидента есть пострадавшие, в том числе один несовершеннолетний.

Как сообщил источник, инцидент произошел 3 мая около 22:00. По информации канала, двое мужчин вместе с сыновьями в возрасте 17 и 18 лет вышли из семейного кафе «Здрасте». Компания держала в руках стаканы с горячим чаем с лимоном, но охранники ЖК решили, что в них алкоголь.

По словам пострадавшего, после словесной перепалки охрана набросилась с ножом на компанию, к ним присоединились знакомые сотрудников ЧОПа. В итоге один из юношей получил перелом руки, ушибы, травму колена и резаные раны, а у его отца диагностировали сотрясение мозга, ушибы лица и перелом челюсти.

Пострадавшие вызвали полицию и скорую, сняли побои и написали заявление. После инцидента с ними связались представители охранного предприятия — они принесли извинения и попросили отозвать жалобу. Тем временем в управляющей компании сообщили, что участников конфликта отстранили от работы, а предприятие оштрафовали.

