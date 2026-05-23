23 мая 2026 в 14:29

Румыния ввела меры безопасности к концерту Макса Коржа уровня саммита НАТО

Макс Корж Макс Корж Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Власти Румынии ввели исключительные меры безопасности, сопоставимые с подготовкой к саммиту НАТО, из-за концерта белорусского певца Макса Коржа, сообщает телеканал Antena 3. Ради выступления артиста в Бухарест прибыли 40 тыс. зрителей из Белоруссии, Молдавии, Польши и Украины.

На территории Национальной арены и вокруг нее дежурят около 10 тыс. жандармов, полицейских и сотрудников разведки, включая группы в штатском. Власти ввели пиротехнический и антитеррористический досмотр транспортных средств и людей. Чтобы избежать возможных столкновений фанатов с футбольными болельщиками, жандармерия Бухареста попросила Профессиональную футбольную лигу не планировать матчи на день концерта — в итоге были перенесены две игры плей-офф Суперлиги.

Ранее сообщалось, что тысячи украинских фанатов массово выехали на автобусах из Одессы и других городов в Бухарест, где состоится концерт Коржа. По информации источника, некоторые приехавшие уже успели подраться с румынскими байкерами. При этом на Украине ажиотаж вокруг концерта вызвал волну агрессии со стороны сторонников запрета русского языка и продолжения боевых действий.

