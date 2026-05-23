Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 10:38

Тысячи украинцев выехали в Румынию ради русских песен

Тысячи украинцев выехали в Румынию ради выступления Макса Коржа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тысячи украинских фанатов массово выехали на автобусах из Одессы и других городов в Бухарест, где состоится концерт белорусского певца Макса Коржа, поющего преимущественно на русском языке, сообщает издание «Страна.ua». Видео с огромными очередями на границе и группами украинцев в столице Румынии расходятся по соцсетям.

По информации источника, некоторые приехавшие уже успели подраться с румынскими байкерами. При этом на Украине ажиотаж вокруг концерта вызвал волну агрессии со стороны сторонников запрета русского языка и продолжения боевых действий. Они потребовали не впускать уехавших обратно, заявляя, что те «больше не украинцы».

Ранее в польском Радоме четверо местных жителей напали на гражданина Украины из-за его национальности. Преступление произошло вечером 8 мая в центре города. По данным источника, группа мужчин подошла к молодому украинцу и попросила у него сигарету. Услышав акцент, они потребовали исполнить польскую песню. Когда мужчина начал путать слова, его стали оскорблять, после чего избили.

Европа
украинцы
Макс Корж
концерты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Матч «Спартак» — «Краснодар»: когда пройдет, кто выиграет Кубок России
Лавров объяснил повышенный интерес Запада к Армении
Лавров назвал главную цель для укрепления позиций России в мире
Лавров раскрыл, кто пристально наблюдает за СВО
Лавров: в Евразии вовсю идет война нового типа
«Ценный пример»: Алиев о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура
Медведев намекнул Пашиняну на последствия выхода из ЕАЭС
Медведев посоветовал Пашиняну начинать искать замену российскому газу
Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина может пройти в Крыму
Раскрыта новая деталь о погибших в шахте в Китае
«Архитекторы нового мира»: Запад забил тревогу после визита Путина в Китай
«Потерявшей достоинство»: Захарова подвела итоги Совбеза ООН по удару в ЛНР
Российские туристы пострадали в аварии с экскурсионным автобусом
Стало известно о состоянии одного из пострадавших при ударе ВСУ по ЛНР
Почему не работает Telegram сегодня, 23 мая: замедление, когда заблокируют
Захарова позвала журналистов в ЛНР после атаки ВСУ в Старобельске
Два человека пропали без вести в результате схода лавины
Турецкая разведка «организовала тур» палачам ИГ из другой страны
Турецкий певец чуть не сгорел во время концерта в Измире
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дербентском районе Дагестана
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.