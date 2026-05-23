Тысячи украинских фанатов массово выехали на автобусах из Одессы и других городов в Бухарест, где состоится концерт белорусского певца Макса Коржа, поющего преимущественно на русском языке, сообщает издание «Страна.ua». Видео с огромными очередями на границе и группами украинцев в столице Румынии расходятся по соцсетям.

По информации источника, некоторые приехавшие уже успели подраться с румынскими байкерами. При этом на Украине ажиотаж вокруг концерта вызвал волну агрессии со стороны сторонников запрета русского языка и продолжения боевых действий. Они потребовали не впускать уехавших обратно, заявляя, что те «больше не украинцы».

Ранее в польском Радоме четверо местных жителей напали на гражданина Украины из-за его национальности. Преступление произошло вечером 8 мая в центре города. По данным источника, группа мужчин подошла к молодому украинцу и попросила у него сигарету. Услышав акцент, они потребовали исполнить польскую песню. Когда мужчина начал путать слова, его стали оскорблять, после чего избили.