23 мая 2026 в 10:59

Атака ВСУ на Новороссийск 23 мая: жертвы, удары по НПЗ, подробности

Беспилотник ВСУ атаковал нефтяной терминал в Новороссийске, сообщают СМИ. Что известно об атаке 23 мая, сколько сбили БПЛА, сколько жертв и пострадавших?

Сколько БПЛА сбили над Россией в ночь на 23 мая

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 23 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 348 украинских БПЛА самолетного типа.

Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

Что известно об атаке ВСУ на Новороссийск 23 мая, где были удары

По сообщениям СМИ, основной целью удара ВСУ 23 мая стал Краснодарский край и объекты нефтяной промышленности в окрестностях Новороссийска. Именно на этом направлении сбита основная масса ночных БПЛА.

В 21:00 глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что на территории города объявлена угроза атаки БПЛА.

Были перекрыты набережная от улицы Исаева до улицы Суворовской и движение транспорта в сторону Геленджика. Движение было восстановлено в 5 утра, примерно тогда же была отменена воздушная тревога.

«В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Загорелись несколько технических и административных зданий. Также фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминала. На месте работают оперативные и специальные службы», — сообщил Кравченко.

Блогер Олег Царев пишет, что под ударом ВСУ могла оказаться нефтебаза «Грушовая балка», расположенная поодаль от береговой линии, и перевалочный комплекс «Шесхарис». Они являются конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» на юге России и одним из крупнейших нефтеналивных комплексов страны.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько жертв, пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск 23 мая

В результате атаки на Новороссийск пострадали двое мужчин, они находились на улице в момент падения БПЛА.

Было выбито остекление в двух многоквартирных домах в Восточном районе.

Мэр Андрей Кравченко особо поблагодарил силы ПВО за четкую и слаженную работу, которая позволила избежать жертв среди населения. Мониторинговый Telegram-канал Lpr1 отмечает, что из Новороссийска поступает много сообщений с благодарностями военным.

