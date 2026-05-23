Узловую станцию в Крыму закрыли для посадки и высадки пассажиров Крымская станция Джанкой закрыта для посадки и высадки пассажиров

Железнодорожная станция Джанкой в Крыму закрыта для посадки и высадки пассажиров, сообщил оператор пассажирских перевозок в Крым и Севастополь. В пресс-службе добавили, что те, кому надо попасть в Джанкой, будут вынуждены проследовать до Урожайной, где организовано автобусное сообщение.

Сегодня, 23 мая, станция Джанкой закрыта для посадки и высадки пассажиров. Поезда следуют без остановки в Джанкое. Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайной и доставляются до Джанкоя на автобусах. Те пассажиры, кто планировал сесть на поезд в Джанкое, отправляются на автобусе до станции Урожайная и там садятся на поезд, — сказано в сообщении.

Ранее власти Ярославской области перекрыли движение на трассе, ведущей из города в Москву. Ограничения вводились для обеспечения безопасности граждан. По словам главы региона Михаила Евраева, транспорт не мог проехать от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

До этого Северо-Восточную хорду перекрыли в обе стороны в районе Окружного проезда на востоке Москвы. Причиной стал сильный пожар на складе с лакокрасочными материалами.