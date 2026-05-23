Две сотни человек и дроны ищут пропавшую в Южной Осетии россиянку

В Южной Осетии продолжаются поиски гражданки России Анны Тыц, которая упала в горную реку и пропала без вести, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. В спасательной операции задействованы более 200 сотрудников чрезвычайного ведомства, МВД и Министерства обороны республики, а также беспилотники.

Участки вдоль русла реки Большая Лиахва протяженностью около 70 км — от населенного пункта Згубир Дзауского района, где произошел несчастный случай, до южной окраины Цхинвала — распределены между группами. Также в поисках задействованы беспилотные летательные аппараты, — добавил собеседник агентства.

Несчастный случай произошел вечером 21 мая в селе Згубир, когда женщина не удержалась и сорвалась в воду. Пропавшая является известным режиссером. Накануне инцидента она презентовала в Цхинвале свой документальный фильм об осетинских участниках специальной военной операции. Ситуацию взял под личный жесткий контроль президент республики Алан Гаглоев.

Поскольку сильное течение могло вынести пострадавшую за пределы республики, югоосетинские власти запросили содействия у Тбилиси. Грузинские экстренные службы оперативно откликнулись на призыв и начали обследовать собственную приграничную территорию.

Ранее в Сети появились кадры с моментом падения Тыц в бурную реку. На кадрах видно, как женщина с коллегой раскачивают подвесной мост, а затем теряют равновесие и падают. Мужчину успели достать из воды.