Почему не работает Telegram сегодня, 23 мая: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 23 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 23 мая

Ежедневно на мониторинговом сайте «Сбой.рф» появляются десятки и сотни жалоб на Telegram от россиян. Пользователи утверждают, что через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Неполадки происходят на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На момент публикации насчитывается более восьми десятков жалоб на мессенджер за сутки, ранее этот показатель составил 520. Сообщения поступают из Москвы — 31%, Санкт-Петербурга — 13%, Новосибирской области — 7%, Красноярского края — 6%, Ростовской, Московской, Нижегородской областей, Кузбасса и Ярославской области — по 4%, Самарской, Тульской областей и Приморского края — по 3%, Башкирии, Свердловской, Иркутской, Костромской, Томской, Липецкой областей, Ставрополья и Краснодарского края — по 2%.

Почему не работает Telegram сегодня, 23 мая, замедление

Роскомнадзор с начала февраля принимает меры в отношении Telegram. Решение принято, потому что мессенджер не следует российским законам. В случае дальнейших нарушений ограничения будут усилены, отметил регулятор.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что Telegram намеренно не исполняет требования российского законодательства — администрация годами игнорирует запросы об удалении запрещенной информации и локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Telegram должен «быть на гибком контакте» с властями и решить существующие проблемы, чтобы избежать блокировки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Telegram сможет продолжить работать в России, если руководство мессенджера перенесет сервера на территорию страны, считает депутат, лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев. В противном случае доступ к Telegram будет окончательно закрыт, предположил парламентарий.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в России. Предположительно, доступ к мессенджеру может быть ограничен «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму, отметил он.

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

