Матч «Спартак» — «Краснодар»: когда пройдет, кто выиграет Кубок России

24 мая на стадионе «Лужники» в суперфинале Кубка России сыграют «Спартак» и «Краснодар». Как коллективы провели сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ), у кого больше шансов на победу, какова история противостояния команд — в материале NEWS.ru.

Как «Спартак» и «Краснодар» провели сезон в РПЛ

«Спартак» довольно слабо провел первую часть чемпионата России. После увольнения Деяна Станковича и прихода Хуана Карлоса Карседо команда преобразилась. «Спартак» до последнего боролся за медали в РПЛ. В 30-м туре красно-белым нужно было обыграть махачкалинское «Динамо» и надеяться, что «Локомотив» проиграет ЦСКА. Железнодорожники уступили (1:3), а вот «Спартак» не сумел набрать три очка (0:0).

В суперфинал Кубка России спартаковцы вышли через Путь регионов. В нижнюю сетку их отправило «Динамо» (2:5, 1:0). На пути к решающему матчу «Спартак» оказался сильнее «Зенита» (0:0, 7:6 по пенальти) и ЦСКА (1:0).

«Краснодар» упустил чемпионство практически на самом финише. В 29-м туре команда Мурада Мусаева приехала в Москву, где уступила «Динамо» (1:2). Эта осечка позволила «Зениту» захватить лидерство, которое он уже не опустил. Все то же «Динамо» было соперником «быков» и в финале Пути РПЛ — «Краснодар» оказался сильнее по пенальти (0:0, 0:0, 6:5 пен.).

Кто фаворит суперфинала Кубка России «Спартак» — «Краснодар»

Бывший игрок красно-белых Александр Ширко считает, что в финале Кубка России «Спартак» — «Краснодар» нет фаворита. Он назвал прошедший сезон неудачным для москвичей.

«Для „Спартака“ хорошим результатом считается только первое место. Остальные результаты можно оценивать как неудачные. Но у команды еще осталась возможность выиграть Кубок России. В матче „Спартака“ и „Краснодара“ нет фаворита. Обе команды подойдут к этой игре с огромным желанием завершить сезон с трофеем», — сказал Ширко.

Эсекьель Барко («Спартак»), Кевин Ленини («Краснодар») в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) в Москве Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Так же считает и экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко. Он отметил, что в финале любая из команд может преподнести сюрприз. По мнению Деменко, «Краснодару» нужно оправиться от упущенного чемпионства в РПЛ.

«„Краснодар“ выглядит немного сильнее, но за „Спартак“ будет большинство „Лужников“. Одна игра, она может развиваться абсолютно по-разному. Любая команда может преподнести сюрприз. Самое главное для „Краснодара“ — это оправиться психологически от упущенного чемпионства», — сказал Деменко.

Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой с небольшим перевесом назвал красно-белых фаворитами суперфинала. По его мнению, главным фактором станет колоссальная поддержка в «Лужниках».

«С одной стороны, шансы выше у „Спартака“. С другой — оступившийся „Краснодар“ еще более злой. Играют в „Лужниках“, которые будут на 70–80 процентов красно-белые. Думаю, что 55 на 45 в пользу „Спартака“», — сказал Мостовой.

Поединок между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 24 мая в 18:00 в Москве на стадионе «Лужники». Главным арбитром матча назначен Инал Танашев.

Кто является лидером в «Спартаке» и «Краснодаре»

В завершившемся сезоне лучшим игроком «Спартака» по системе «гол плюс пас» стал аргентинский полузащитник Эсекьель Барко — 8+7. Более 10 голевых действий у бразильца Маркиньоса — 5+6. Восемь мячей на счету аргентинца Пабло Солари, по пять — у тринидадца Ливая Гарсии, португальца Жедсона Фернандеша и костариканца Манфреда Угальде.

Жубал («Краснодар»), Маркиньос («Спартак») в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) в Москве Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В составе «Краснодара» чуть менее одного голевого действия за матч совершает капитан Эдуард Сперцян. В 30 матчах РПЛ на его счету 13 голов и 16 результативных передач. Лучшим бомбардиром РПЛ стал Джон Кордоба — 17 мячей. Семь голов на счету россиянина Никиты Кривцова, пять — у бразильца Виктора Са.

История противостояния «Спартака» и «Краснодара»

«Быки» являются удобным соперником для красно-белых. Команды редко расходятся миром. Всего две встречи из 38 завершились вничью: 22 раза победителем оказывался «Спартак», 14 — «Краснодар».

Команды по разу встречались между собой в 2025 и 2026 годах. В 2025-м «Краснодар» выиграл со счетом 2:1 в домашнем поединке, а в 2026-м — в гостевом. В 2024 году команды обменялись разгромными победами на чужом поле со счетом 3:0.

Читайте также:

Золото Сочи, история любви, школа в Китае: как живет фигуристка Волосожар

Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан: реакция Тарасовой, Журовой

€2 млн в год. Сбежал и вернулся за деньгами: Шварц снова возглавит «Динамо»