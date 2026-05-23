Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 11:40

«Архитекторы нового мира»: Запад забил тревогу после визита Путина в Китай

AD: саммит Путина и Си Цзиньпина в Китае говорит о снижении влияния США

Владимир Путин с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в ходе церемонии официальной встречи Фото: Александр Казаков, РИА «Новости»/kremlin.ru
Переговоры президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в Пекине направили мировому сообществу сигнал о снижающемся влиянии США, пишет итальянское издание AntiDiplomatico. Как отмечают журналисты, политический посыл заключается в том, что Москва и Пекин намерены представить себя движущей силой альтернативного международного порядка, отличного от американского.

Россия и Китай позиционируют себя как архитекторы новой международной архитектуры, способной открыто бросить вызов западной модели, сложившейся после 1989 года. <…> Политический посыл саммита ясен: Пекин и Москва намерены стать движущей силой альтернативного порядка, отличного от того, в котором доминируют Соединенные Штаты, — говорится в материале.

В статье отмечается, что Москва и Пекин практически полностью отказались от доллара и евро во взаимной торговле, перейдя на рубль и юань. Такая трансформация, полагают журналисты, направлена на снижение зависимости от западных валют, а также на повышение экономической устойчивости к любым будущим санкциям.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Си Цзиньпин обсудил с Путиным визит президента США Дональда Трампа в Китай. По его словам, между политиками состоялся подробный разговор.

