23 мая 2026 в 12:14

Наступление ВС России на Харьков 23 мая: главные «мясники» ВСУ под прицелом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 23 мая 2026 года, что происходит в районе Купянска и Волчанска?

Российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Колодезного, Рубежного, Избицкого, Дергачей, Новоалександровки, Хмелевки и Константиновки, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Следственная группа иностранных специалистов прибыла на полигон украинских штурмовых подразделений. Они предполагают, что многомиллиардная «черная касса» 225-го и 425-го штурмполков ВСУ, формируемая за счет выплат пропавшим без вести бойцам, уходила в Киев для финансирования «политических процессов», отметили авторы.

«Это объясняет неприкосновенность главных „мясников“ ВСУ», — считает источник.

Украинская сторона упорно сопротивляется ВС РФ в селе Гранов, говорится в сообщении. Освобождение населенного пункта позволит российских войскам выйти к крупному логистическому центру ВСУ на участке — Казачьей Лопани, пояснил канал.

«На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. <...> На Волчанском — штурмовые подразделения ГрВ „Север“ продвинулись на 10 участках до 900 метров. Наши штурмовики ведут стрелковые бои в селах Караичное и Охримовка, в лесах Волчанского района. <...> ТОС вновь ударили по позициям 127-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Избицкого», — говорится в публикации.

На Великобурлукском направлении, по сведениям источника, российские бойцы продвинулись до 1200 метров в селе Бударки и лесах Купянского района. Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более шести десятков человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении есть успехи у Купянска-Узлового, Куриловки и Ковшаровки. В самом Купянске не стихают бои. На Волчанском — ВС РФ отражают контратаки ВСУ в районе Старицы и Избицкого. Продолжаются бои у Покаляного. Есть успехи в Караичном», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев считает, что на Купянском направлении у российских подразделений есть тактические успехи на восточном берегу в районе Куриловки, Ковшаровки, Купянска-Узлового. В самом Купянске, по словам политика, «сохраняется чересполосица позиций и локальные боестолкновения».

«На Харьковском фронте ВС РФ отбивают контратаки в лесах в районе Старицы и Избицкого. По другую сторону реки Северский Донец — зачищают леса вокруг Шестеровки, где еще сохраняется [присутствие] ВСУ. Противник стягивает резервы в Белый Колодезь, к которому наши войска пробиваются с запада и севера. В районе Покаляного и Охримовки продолжаются бои», — предположил Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

