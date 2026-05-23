Британская сим-карта оказалась в ноге россиянина после атаки дрона ВСУ Врачи достали из пострадавшего от атаки дрона ВСУ мужчины британскую сим-карту

В Херсонской области медики извлекли сим-карту британского мобильного оператора Vodafone из ноги местного жителя, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. Мужчина сам пришел к врачам после атаки украинского дрона. Губернатор лично узнал о произошедшем во время своего рабочего визита в Скадовскую центральную районную больницу 22 мая.

Буквально перед моим приездом врачи извлекли из ноги одного из пострадавших сим-карту оператора Vodafone — она попала в тело как осколок после прилета дрона, — написал Сальдо.

Вся извлеченная из раны электроника принадлежала крупной британской телекоммуникационной компании, чьи сети активно используются на территории Украины. Глава региона добавил, что все находящиеся в данном медицинском учреждении раненые пострадали исключительно от ударов со стороны ВСУ.

Ранее в Курской области местная жительница погибла при ударе ВСУ по частному дому. Губернатор Александр Хинштейн уточнил, что трагический инцидент произошел вблизи слободы Подол Суджанского района. После атаки дрона в доме начался пожар.