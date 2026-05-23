Число жертв удара ВСУ по колледжу с детьми увеличилось

23 мая 2026 в 12:52

Число жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске увеличилось до 11

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Число погибших при теракте Вооруженных сил Украины в Старобельске выросло до 11, сообщил в соцсетях глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его словам, пострадал 41 человек. С актуальными списками погибших и пострадавших при ударе ВСУ по общежитию и корпусу колледжа можно ознакомиться на канале администрации главы ЛНР.

По состоянию на полдень 23 мая 11 жертв этого чудовищного преступления погибли: восемь девушек и три парня. Ранения различной степени тяжести получил 41 человек. Местонахождение еще 10 девушек неизвестно, — отметил он.

Ранее сообщалось, что число погибших при теракте Вооруженных сил Украины в Старобельске выросло до 10. Как уточнил в соцсетях глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, всего пострадали 48 человек. Также остается неизвестным местонахождение 11 студентов, уточнил глава республики.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.

