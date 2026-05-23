Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 12:38

В России озвучили истинную причину атак ВСУ на мирных жителей России

Депутат Иванов: удар ВСУ по жительнице Брянска доказывает нацизм Киева

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Удар Вооруженных сил Украины по автомобилю с женщиной в Брянской области стал актом бессильной ярости, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов. По его словам, украинские военные специально выслеживают гражданских лиц для сеяния страха среди россиян.

Смерть мирной женщины под Брянском стала террористическим актом со стороны ВСУ. Это убийство безоружного гражданского человека. И за ним стоит не военная необходимость, а бессильная ярость нацистов, которые не могут победить на поле боя и вымещают свою злобу на мирных жителях. Мы видим истерику киевского режима. Сначала они обстреливали железнодорожный вокзал, убивая машинистов. Потом били по жилым домам, калеча детей. Теперь они охотятся на автомобили с мирными людьми. Цель одна — посеять страх, заставить нас бояться каждой поездки, каждого выхода из дома, — заявил он.

Иванов отметил, что власти Брянской области должны предоставить необходимую помощь семье погибшей. По его словам, данную трагедию необходимо зафиксировать в списке военных преступлений Киева и донести до мировой общественности.

Женщина, погибшая сегодня, отдала свою жизнь не на фронте. Она стала жертвой трусости и подлости. Но ее кровь взывает к небу о справедливости. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Власти Брянской области должны оказать всю необходимую помощь семье. А правоохранительные органы — зафиксировать очередное военное преступление киевского режима. Пусть этот теракт еще раз напомнит всему миру, с кем мы имеем дело. С нацистами, которые не гнушаются ничем. Им нет оправдания. И ответ за каждую убитую мирную жизнь будет жестким, — резюмировал он.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что мирная жительница погибла в результате целенаправленного удара беспилотника «Дартс» по гражданскому автомобилю в городе Севске. Еще одна женщина, управлявшая машиной, получила осколочные ранения.

Власть
атаки ВСУ
Брянская область
россияне
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
«Планы у ребенка были, а теперь?»: студент потерял ногу при атаке ВСУ
Магнитные бури сегодня, 23 мая: что будет завтра, головная боль, давление
Под завалами колледжа в Старобельске остались люди
Число погибших детей при атаке на колледж в Старобельске увеличилось
«Ходят за мной в туалет»: Фицо пошутил над расспросами членов ЕС о Путине
Захарова одной картинкой высмеяла отказ Запада посещать Старобельск
Володин рассказал о новых мерах поддержки многодетных семей
Захарова озвучила первых отказавшихся от поездки на место трагедии в ЛНР
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Губернатор предупредил о снижении скорости интернета на фоне атак ВСУ
Американская разведка сцепилась с ЦРУ из-за секретных архивов
Раскрыта причина крупного пожара в НИИ в центре Иркутска
Возросло число заразившихся Эболой в африканской стране
Сальдо ответил на заявления Киева о гуманитарной катастрофе в Алешках
«Неудачный осколок СССР»: Украине указали на ее место
В Старобельске ищут 10 студенток, пропавших при ударе ВСУ по колледжу
Число жертв удара ВСУ по колледжу с детьми увеличилось
«Разрушительное воздействие на Германию»: Дмитриев о коллапсе в Европе
В Госдуме объяснили циничное отношение ООН к атаке ВСУ на общежитие в ЛНР
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.