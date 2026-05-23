В России озвучили истинную причину атак ВСУ на мирных жителей России

Удар Вооруженных сил Украины по автомобилю с женщиной в Брянской области стал актом бессильной ярости, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов. По его словам, украинские военные специально выслеживают гражданских лиц для сеяния страха среди россиян.

Смерть мирной женщины под Брянском стала террористическим актом со стороны ВСУ. Это убийство безоружного гражданского человека. И за ним стоит не военная необходимость, а бессильная ярость нацистов, которые не могут победить на поле боя и вымещают свою злобу на мирных жителях. Мы видим истерику киевского режима. Сначала они обстреливали железнодорожный вокзал, убивая машинистов. Потом били по жилым домам, калеча детей. Теперь они охотятся на автомобили с мирными людьми. Цель одна — посеять страх, заставить нас бояться каждой поездки, каждого выхода из дома, — заявил он.

Иванов отметил, что власти Брянской области должны предоставить необходимую помощь семье погибшей. По его словам, данную трагедию необходимо зафиксировать в списке военных преступлений Киева и донести до мировой общественности.

Женщина, погибшая сегодня, отдала свою жизнь не на фронте. Она стала жертвой трусости и подлости. Но ее кровь взывает к небу о справедливости. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Власти Брянской области должны оказать всю необходимую помощь семье. А правоохранительные органы — зафиксировать очередное военное преступление киевского режима. Пусть этот теракт еще раз напомнит всему миру, с кем мы имеем дело. С нацистами, которые не гнушаются ничем. Им нет оправдания. И ответ за каждую убитую мирную жизнь будет жестким, — резюмировал он.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что мирная жительница погибла в результате целенаправленного удара беспилотника «Дартс» по гражданскому автомобилю в городе Севске. Еще одна женщина, управлявшая машиной, получила осколочные ранения.