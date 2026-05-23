Возросло число заразившихся Эболой в африканской стране Число заболевших Эболой в Уганде выросло до пяти человек

Минздрав Уганды сообщил о трех новых случаях заражения лихорадкой Эбола, передает ChimpReports. Общее число заболевших в стране выросло до пяти человек. Эксперты считают, что заражение двух жителей Уганды, не выезжавших из страны в последние три недели, может указывать на начало распространения инфекции внутри государства.

Речь идет о водителе и медицинском работнике, которые являются гражданами Уганды, и женщине, прибывшей из соседней Демократической Республики Конго (ДРК). Двое инфицированных были выявлены в результате проверки лиц, которые имели контакты с ранее заболевшим Эболой, — сказано в сообщении.

Ранее шесть пациентов с лихорадкой Эбола сбежали из центра лечения в Демократической Республике Конго после того, как жители подожгли его. В учреждение обратился пациент с заболеванием на терминальной стадии, который впоследствии скончался. Родственники потребовали выдать тело, но медики стали отговаривать их из-за риска заражения. Тогда жители подожгли комплекс.

До этого власти США разрешили согражданам, возвращающимся из ДРК, Уганды и Южного Судана, въезжать на территорию страны только через вашингтонский аэропорт имени Даллеса. Решение принято в целях предотвращения распространения лихорадки Эбола.