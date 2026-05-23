Володин рассказал о новых мерах поддержки многодетных семей

Многодетные семьи со средним доходом, превышающим региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, получили право сохранить ежемесячное детское пособие, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Нововведения коснутся более 231 тыс. детей.

Закон был принят по поручению главы государства. Об этом просили наши граждане в ходе прямой линии президента России. Мера коснется более 231 тыс. детей, родители которых получат выплаты по новому правилу, — отметил он.

Соответствующий закон вступил в силу 22 мая. Согласно новым нормам, многодетные родители сохранят ежемесячное пособие по рождению и воспитанию детей. Действие закона распространится на всех, кто получает социальную выплату с начала 2026 года, отдельное заявление для этого подавать не нужно. Перерасчет произойдет автоматически.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что развитие малоэтажного строительства может способствовать росту рождаемости в России. По ее словам, именно семьи из небольших городов и сельской местности чаще всего принимают решение о рождении детей.