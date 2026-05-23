23 мая 2026 в 13:56

Пострадавшим в Анталье россиянам потребовалась операция

Генконсульство РФ: двум пострадавшим в ДТП в Анталье россиянам нужна операция

Двоим россиянам со среднетяжелыми травмами, которые пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Анталье, потребуются хирургические операции, сообщили в генеральном консульстве России. Погибших и тяжелораненых в результате аварии нет, передает РИА Новости. Остальных граждан России вернули в отели.

С места происшествия туристы были доставлены в ближайшие больницы. Двум из них с травмами средней степени тяжести планируется провести хирургические операции. Остальные россияне возвращены в отели, — отметили в генконсульстве.

Генконсульство держит ситуацию на приоритетном контроле. Дипломаты взаимодействуют с туроператором, страховой компанией, врачами и правоохранительными органами.

Ранее в Сети опубликовали первые фотографии с места ДТП. На кадрах отчетливо видны масштабы разрушений транспортного средства после жесткого столкновения. Водитель пассажирского автобуса на скорости вылетел с проезжей части и протаранил дерево.

До этого стало известно, что в турецком регионе Анталья автобус с российскими туристами врезался в препятствие. Авария случилась в курортном поселке Белдиби. Водитель транспортного средства не справился с управлением. Различные травмы получили 14 туристов.

