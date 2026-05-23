23 мая 2026 в 14:28

Немецкая оппозиция выступила против возмутительного подарка Киеву

Партия АдГ потребовала не передавать Украине теплоэлектростанцию в Лубмине

Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» потребовала сохранить теплоэлектростанцию в Лубмине, работавшую на российском газе от «Северных потоков», и не передавать ее Украине, говорится в пресс-релизе на сайте фракции. Ранее компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH приняла решение демонтировать этот объект в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.

Спикер фракции по экономической политике Лейф-Эрик Хольм отметил, что Германия страдает от скачка цен на энергоносители и потери рабочих мест в промышленности, пока власти собираются разобрать полностью исправную ТЭЦ и отдать ее стране, которая, предположительно, и взорвала «Северные потоки». По мнению политика, для индустриальной державы вроде ФРГ альтернативная энергетика на основе ветра и солнца неспособна гарантировать надежное снабжение.

Хольм подчеркнул, что правительство Германии планирует строить новые газовые электростанции, для которых требуется максимально дешевое топливо. После завершения конфликта на Украине газ снова может пойти по «Северному потоку», а быстрый запуск сохранившейся нитки «Северного потока — 2» вернул бы конкурентоспособность немецкой промышленности, считает он.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявлял, что Германия и другие страны Европы уже страдают от разрыва связей с надежным и доступным российским газом. По его словам, цунами энергетического кризиса вскоре окажет разрушительное воздействие на весь регион.

