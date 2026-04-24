Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 13:58

Киевлян предупредили о холодной зиме из-за прекращения работы ТЭЦ-4

Депутат Кучеренко: в Дарницком районе Киева не успеют восстановить тепло к зиме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Дарницком районе Киева вряд ли успеют восстановить теплоснабжение к следующей зиме, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко в своем Telegram-канале. Он раскритиковал идею Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, которое предлагает установить блочные котельные вместо разрушенной Дарницкой ТЭЦ (ТЭЦ-4).

Агентство предлагает сделать альтернативную систему теплообеспечения этого микрорайона. Это примерно 1200 многоквартирных домов. Оно предлагает сделать там эти блочные котельные. Я вам гарантирую: абсолютно ничего до начала этого отопительного сезона в Киеве невозможно реализовать. Там очень непростая согласительная процедура, там нужно подводить газовые сети, землю отводить, проекты строить. Это нереально, я не верю в это категорично, — написал он.

Ранее глава Деснянской администрации столицы Максим Бахматов подтвердил, что теплоэлектростанция № 4 в Киеве, которая отвечала за теплоснабжение Днепровского и Дарницкого районов города, была полностью уничтожена. Также он добавил, что серьезные повреждения получила ТЭЦ-6.

Европа
Украина
Киев
ТЭЦ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.