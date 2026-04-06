В Киеве заявили о полном уничтожении ключевой теплоэлектростанции Глава Бахматов: в Киеве полностью уничтожена ТЭЦ-4

Теплоэлектростанция № 4 в Киеве, которая отвечала за теплоснабжение Днепровского и Дарницкого районов города, была полностью уничтожена, заявил глава Деснянской администрации столицы Максим Бахматов. Также он добавил, что серьезные повреждения получила ТЭЦ-6, передает украинский телеканал ICTV.

80%

Ранее сообщалось, что электроэнергия и водоснабжение начали пропадать в Киеве. По данным местных СМИ, произошла авария на энергообъекте, официальной информации не поступало.

До этого Минэкономики Украины предупредило, что Одесса может лишиться питьевой воды. В ведомстве предупредили, что причиной может стать загрязнение реки Днестр, от которой зависит водоснабжение города. Также в Винницкой области Украины оказалась повреждены объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры, что стало причиной задержки поездов. Кроме того, появилась информация, что четверть населения Одессы лишилась электро- и водоснабжения.