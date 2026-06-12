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12 июня 2026 в 17:11

Путин сообщил о многолетних попытках договориться по Донбассу

Путин: Россия в течение восьми лет уговаривала Киев договориться с Донбассом

Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ в течение восьми лет пыталась убедить Киев договориться с Донбассом. Он подчеркнул, что Россия не является инициатором войны и фактически противостоит практически всему коллективному Западу.

Путин уточнил, что страны НАТО наращивают усилия, направленные на ведение враждебных действий против России. Сам конфликт, как он утверждает, начался после госпереворота на Украине.

Президент также отметил, что никому не удастся добиться стратегического поражения РФ. Отдельно Путин заявил, что у страны исторически было множество противников, проводя параллели с эпохами Наполеона и Адольфа Гитлера, когда значительная часть Европы выступала против России.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова провела историческую параллель между событиями времен Третьего рейха и нынешней поддержкой президента Украины Владимира Зеленского со стороны западных стран. По ее мнению, Западу впоследствии может потребоваться нейтрализовать последствия собственных действий, как это было с Адольфом Гитлером.

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