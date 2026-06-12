Путин объяснил, зачем Киеву были нужны Минские соглашения Путин: Киев использовал Минские соглашения для перевооружения

Киеву были нужны Минские соглашения для перевооружения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Он отметил, что западные страны признали этот факт, передает пресс-служба Кремля.

Они (главы западных стран. — NEWS.ru) в Минск приехали, подписали в Минске так называемые соглашения, а потом <...> публично признались: сделали специально для того, чтобы дать киевскому режиму возможность перевооружиться, — сказал Путин.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз является главной движущей силой западной так называемой партии войны. По ее словам, страны ЕС взяли на себя основную нагрузку по поддержанию на плаву режима президента Украины Владимира Зеленского.

До этого Путин отметил, что нежелание Евросоюза выполнить Минские соглашения вынудило Россию признать Донецкую и Луганскую народные республики. Также Москва взяла на себя обязательство ответить на их просьбу о защите, добавил глава государства.

В свою очередь военный политолог Александр Перенджиев предположил, что СВО завершится полным поражением Вооруженных сил Украины к концу 2027 года. По его мнению, это произойдет из-за сокращения поддержки Киева со стороны Европы и США.