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12 июня 2026 в 17:50

Путин объяснил, почему Белоусов возглавил Минобороны

Путин: Белоусов возглавил Минобороны из-за работы в области высоких технологий

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Минобороны России/MAX
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Президент России Владимир Путин рассказал, что Андрей Белоусов возглавил Министерство обороны России в том числе благодаря своему опыту работы на различных должностях. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, они связаны с высокотехнологичными направлениями.

В значительной степени он (Белоусов. — NEWS.ru) оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим (высокотехнологичным. — NEWS.ru) направлениям, — сказал Путин.

Ранее Белоусов на встрече с участниками специальной военной операции в Кремле заявил, что в армию России в 2026 году поставили около 20 тыс. тяжелых беспилотников. Он уточнил, что в стране производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью от 10 до 40 кг.

До этого Белоусов вручил военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, звезды Героев России. Все бойцы получили высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда».

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