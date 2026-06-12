Путин объяснил, почему Белоусов возглавил Минобороны

Президент России Владимир Путин рассказал, что Андрей Белоусов возглавил Министерство обороны России в том числе благодаря своему опыту работы на различных должностях. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, они связаны с высокотехнологичными направлениями.

В значительной степени он (Белоусов. — NEWS.ru) оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим (высокотехнологичным. — NEWS.ru) направлениям, — сказал Путин.

Ранее Белоусов на встрече с участниками специальной военной операции в Кремле заявил, что в армию России в 2026 году поставили около 20 тыс. тяжелых беспилотников. Он уточнил, что в стране производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью от 10 до 40 кг.

До этого Белоусов вручил военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, звезды Героев России. Все бойцы получили высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда».