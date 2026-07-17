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17 июля 2026 в 12:51

«Бред сивой кобылы»: в Крыму жестко ответили бывшему главе МИД Украины

Константинов назвал бредом слова Кулебы о невыносимых условиях для жителей Крыма

Владимир Константинов Владимир Константинов Фото: crimea.gov.ru
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Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал бредом сивой кобылы слова экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о необходимости создать крымчанам максимально невыносимые условия для жизни, если полуостров вдруг станет частью Украины. Он подчеркнул, что слова Кулебы — это проявление нацизма и обыкновенного фашизма, передает РИА Новости.

Это больные люди, которые начитались «Майн кампф», накурились и выдают такой бред сивой кобылы, — сказал Константинов.

Ранее Кулеба призвал поразить в правах жителей освобожденных Россией территорий. По его словам, людей нужно лишить возможности голосовать на общенациональных и местных выборах.

До этого Кулеба заявлял, что кризис на Украине продолжится еще два года и его исход будет решаться не на передовой, а в тылу. По его словам, главными факторами победы станут устойчивость экономики, стабильность общества и эффективность противовоздушной обороны.

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