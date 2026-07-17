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17 июля 2026 в 12:58

Дизайнер 4forms рассказала, почему жакет стал главным предметом гардероба

Фото: Пресс-служба 4forms
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Жакет окончательно перестал быть элементом исключительно делового гардероба и сегодня становится одной из самых востребованных вещей сезона. По словам главного дизайнера бренда 4forms Екатерины Коноваловой, после нескольких лет популярности минимализма дизайнеры все чаще делают ставку не на декор, а на архитектурный крой, сложные силуэты и выразительные конструктивные детали, которые позволяют одной вещи стать главным акцентом всего образа.

Если раньше главным объектом внимания чаще становилось платье, то сегодня эту роль берет на себя жакет. Он легко адаптируется под разные сценарии жизни, сочетаясь с денимом, платьями-комбинациями, юбками и даже шортами. Именно поэтому современный жакет перестает быть исключительно классикой и становится полноценным инструментом стилизации, — отмечает Коновалова.

В новом сезоне Коновалова предлагает россиянам переосмыслить классический силуэт, вдохновившись эстетикой сразу нескольких модных направлений: французской элегантностью и архитектурностью минимализма, которая нашла отражение в коллекции «В лучах августа». Также главный дизайнер 4forms советует в новом сезоне обратить внимание на фактурные вязаные жакеты с восточными застежками-клевантами с лаконичной архитектурой азиатского минимализма.

Ранее Коновалова рассказала, что многослойность и стилизация станут главными трендами этого лета. В предстоящем сезоне в моде будут расслабленные костюмные комплекты и универсальные вещи. Ключевой ориентир — комфорт без отказа от женственности и собранного силуэта, отметила эксперт.

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