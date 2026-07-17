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17 июля 2026 в 13:01

Иркутские власти выделят еще 16 млн рублей на ремонт котельных в Бодайбо

Фото: Александр Иванов/РИА Новости
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В Иркутской области местные власти выделят из бюджета еще 16 млн рублей на модернизацию котельных в Бодайбо в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону, пишет Angarsky со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева. На прошедшей встрече он обсудил с представителями прокуратуры результаты текущего ремонта сетей, пострадавших за зимний период.

Специалисты уже восстановили водоснабжение в большинстве домов, в которых нельзя было провести работы в холодное время года, отметил Кобзев. Кроме того, сотрудники служб углубили теплотрассы на нескольких улицах и ликвидировали порядка 20 порывов за последний месяц. Новое оборудование появилось на местных трубопроводах.

Теперь предстоит ремонт центрального водовода — уже заключили соответствующие контракты. Отдельное внимание на встрече уделили теме транспортировки угля и мазута. Власти планируют разобраться с ситуацией до конца навигации — это позволит завезти топливо в срок, подчеркнул глава региона.

Ранее Кобзев сообщил, что в 78 жилых домах Бодайбо, пострадавших из-за аварии на коммунальном водоводе, восстановлено теплоснабжение. Всего же без тепла и воды в феврале остались более 160 домов.

Регионы
Иркутская область
Бодайбо
ремонт
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