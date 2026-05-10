Новая катастрофа в Бодайбо: город остался без воды, причины, что происходит

Новая катастрофа в Бодайбо: город остался без воды, причины, что происходит

Город Бодайбо в Иркутской области остался без воды. По какой причине это случилось, что происходит сейчас, каковы подробности новой катастрофы в Бодайбо?

Что известно о новой катастрофе в Бодайбо: город остался без воды

Глава городской администрации Евгений Юмашев сообщил в профильном Telegram-канале, что ночью 10 мая произошла авария на плавучей насосной станции «Роса».

По его словам, внештатная ситуация спровоцирована резким подъемом уровня воды в реке Витим на фоне бурного ледохода. В результате станцию частично выдавило на берег обломками льда.

МУП «Тепловодоканал» монтирует временный водовод, чтобы проложить трубы по открытой воде и запустить станцию. Юмашев заявил, что на это потребуется несколько часов. Он добавил, что уровень воды в Витиме уже начал снижаться, но призвал население запастись питьевой водой.

Каковы последствия, что происходит в Бодайбо

Неофициальные источники утверждают, что жители Бодайбо более 14 часов сидят без воды из-за аварии. При этом запастись бутилированной водой проблематично: пятилитровок в магазинах почти на осталось, а цена за единицу достигает 500 рублей; некоторые торговые сети накручивают стоимость из-за дефицита, пишет Telegram-канал SHOT.

Ситуация усугубляется замерзанием большинства колодцев и родников в Бодайбо. Ремонтные работы по восстановлению водоснабжения идут до сих пор.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие еще катастрофы были в Бодайбо

В конце января жители Бодайбо остались без тепла и воды из-за промерзания водопровода, остановились четыре котельные. Первоначально без отопления и водоснабжения стоял 141 жилой дом с 1,3 тысячи человек, а также две школы. 30 января региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК) из-за низких температур в жилых домах. 6 февраля в Иркутской области ввели режим ЧС регионального уровня.

20 февраля губернатор Иркутской области Алексей Кобзев сообщил, что теплоснабжение восстановлено во всех многоквартирных домах. Всего к тому моменту отопление восстановили в 175 жилых домах. 22 февраля Кобзев объявил о завершении первого этапа восстановительных работ — восстановления теплоснабжения. «Впереди у нас еще два этапа — восстановление холодного водоснабжения и водоотведения», — добавил тогда глава региона.

27 февраля главу Бодайбинского городского поселения Алексея Ботвина задержали. В апреле прокуратура Иркутской области сообщила, что Ботвина привлекли к административной ответственности по итогам проверки, которая показала, что городские власти не принимали необходимые меры во время ЧС. Ботвин получил штраф в размере 10 тысяч рублей.

В марте в Бодайбо произошла схожая коммунальная авария — город остался без холодной воды. Также была остановлена работа главной котельной, поэтому многие горожане не получали еще и горячую воду, не осуществлялось отопление.

«Где-то на участке водовода появилась значительная утечка воды. Временно приостановили подачу, точнее, снизили давление на сетях холодного водоснабжения. Также приостановили отопление», — пояснил тогда первый замглавы Бодайбинского городского поселения Олег Горин.

Читайте также:

Нарушение перемирия, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 10 мая

Закрыл товарища: детдомовец стал Героем России посмертно, как это было

Атаки ВСУ и нарушения перемирия 10 мая: удары БПЛА, как отвечает Россия