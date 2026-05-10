Закрыл товарища: детдомовец стал Героем России посмертно, как это было

Российский боец Михаил Купов стал Героем России посмертно. Он получил тяжелые ранения при выполнении боевой задачи. При каких обстоятельствах разворачивались события, как это было?

Как детдомовец стал Героем России на СВО

В марте 2025 года трое разведчиков под командованием Купова за несколько дней освободили две лесополосы. Во время отхода при атаке украинских БПЛА командир закрыл собой товарища и получил смертельное ранение, рассказали десантники группировки войск «Север».

«У него стояла тяжелая задача, <...> потому что противником велась [усиленная] разведка подступов. Решили пройти по маршруту <...> между боевыми порядками, где противник точно не сидел», — рассказал офицер разведки Юстас.

По его словам, операторы БПЛА ночью указали путь разведчикам — им удалось успешно зайти в тыл ВСУ. Участник операции Улу уточнил, что украинские военнослужащие не ждали «гостей», поэтому российские бойцы застали их врасплох: в одном блиндаже взяли в плен четверых, в другом — еще столько же.

Когда плененные россиянами вээсушники перестали выходить на связь, украинское командование отправило двоих бойцов на разведку — они также угодили в плен.

«Поступила команда пятерых пленных вывести в тыл. Их укрыли антидроновыми накидками, прошли порядка двух-трех километров по „открытке“. ВСУ их начали накрывать огнем минометов, а потом прилетела „Баба-яга“. Они знали, что мы пленных выводим», — рассказал разведчик Монгол.

Его боевой товарищ добавил, что украинские БПЛА ранили командира группы, — получив тяжелое ранение, Купов продолжил командовать операцией. Последними словами, сказанными им в эфире, были: «Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге».

Указом президента РФ от 28 ноября 2025 года за проявленные мужество и героизм Михаилу Купову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Медаль «Золотая Звезда» передали его близким в январе. СМИ пишут, что боец был детдомовцем.

Что еще известно о бойцах СВО, ставших Героями России посмертно

В конце января гвардии капитану Владиславу Бочарову из Белорецка присвоили звание Героя России посмертно. «Золотую Звезду» вручили родителям бойца.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, гвардии капитан был образцом для своих бойцов и примером для всей молодежи, каждый день на фронте проявлял мужество и героизм.

«Умело командовал ротой. Его грамотные действия помогали уничтожать вооружение и военную технику противника, ликвидировать минные поля. Рискуя жизнью, он не раз участвовал в эвакуации раненых товарищей», — сказал Хабиров.

Бочаров с начала СВО выполнял задачи на передовой, был командиром разведывательной роты. Боец погиб 22 марта 2025 года; 3 апреля на Аллее героев в Белорецке прошла церемония прощания. Владислав Бочаров был посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова.

До этого лейтенанту Назару Енину, погибшему во время боевых действий в ДНР, также присвоили звание Героя России посмертно. В начале ноября 2024 года около населенного пункта Новодонецкая штурмовая группа под командованием Енина захватила позиции украинских военных. При отражении контратаки, прикрывая своих сослуживцев, офицер погиб.

«Его героические действия спасли жизни не менее 12 сослуживцев, позволили группе сохранить боеспособность и предотвратили окружение, <...> удалось провести успешную разведку боем, выявив расположение огневых точек противника», — рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

