Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 10 мая 2026 года, были ли нарушения перемирия, что происходит в районе Волчанска и Купянска?

Наступление ВС России на Харьков 10 мая, провокации ВСУ

В День Победы в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ группировка войск «Север» соблюдала режим прекращения огня, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». За сутки украинская сторона неоднократно нарушала перемирие, нанося неизбирательные удары БПЛА и артиллерией, добавил источник.

На фоне перемирия в окрестности Слатино, Черкасских Тишек и Великого Бурлука прибыло несколько бригад медпомощи якобы для эвакуации раненых в госпитали Харькова, говорится в сообщении.

«Однако автомобили совершили лишь по одному рейсу, а вместо медиков в них были действующие украинские военнослужащие, доставившие припасы своим подразделениям. Операция противника сопровождалась радиоигрой. В сложившейся ситуации важно подчеркнуть, что в ротных медицинских пунктах каждый день умирают украинские солдаты из-за отсутствия квалифицированной помощи», — отметил канал.

В поселке Ветеринарное, говорится в публикации, российские военнослужащие сорвали провокацию ВСУ: украинские военные сбросили с коптера свой флаг на здание — там ожидали, что ВС РФ ринутся его снимать и вскроют свои позиции, однако российские бойцы лишь передали информацию дроноводам, которые с первого удара уничтожили флаг.

На Липцевском направлении — без существенных изменений, ВСУ активных действий не предпринимали; на Волчанском украинские войска сосредотачивают усилия на оборудовании укреплений вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук, утверждает источник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В районе Избицкого штурмовая группа ВСУ выдвинулась в направлении российских позиций — украинские националисты подорвались на минном заграждении и, бросив раненых, сбежали в обратном направлении, сообщил «Северный ветер».

«На Великобурлукском направлении зафиксировано боестолкновение между военнослужащими 113-й бригады теробороны. Характерно, что на пятый год боевых действий украинские военнослужащие открыли огонь в сторону своих побратимов, общавшихся на русском языке», — добавили авторы.

По сообщению Telegram-канала WarGonzo, под Купянском продолжаются бои; на Волчанском участке ВС РФ закрепляются в Охримовке вдоль реки Волчьей, есть продвижение от Покаляного к Белому Колодезю.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что, «несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ наносили удары по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в России».

«На Купянском участке, где идут ожесточенные кровопролитные бои, стороны договорились не мешать работе поисково-санитарных команд, которые забирают с поля боя тела павших бойцов», — заявил политик.

На Харьковском направлении поражены бригады ВСУ в районе Старицы, Избицкого и Вильчи, считает Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

