07 мая 2026 в 12:56

Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 мая

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 7 мая? Что происходит у Белицкого, Волчанска, Волоховки, Гришино, Ильиновки, Константиновки, Красного Лимана, Новоалексадровки, Николаевки, Никифоровки, Рай-Александровки, Северска, Святогорска, Соснового, Татьяновки, Федоровки Второй, Харькова, Часов Яра и Чайковки?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в окрестностях Гришино, продвигаются в сторону Василевки, а также севернее Новоалександровки, пишет Telegram-канал WarGonzo.

«На Добропольском выступе идут бои в Белицком, есть продвижение в районе Нового Донбасса и на участке между Русина Яра и Новопавловкой. В Константиновке и Часове Яре идут бои, противник контратакует. На Краснолиманском направлении ВС РФ продолжают наступление в районе Коровьего Яра и Святогорска. Войска РФ штурмуют Татьяновку и Пришиб. На Северском участке ВС РФ отражают контратаки ВСУ в районе Дибровы и Федоровки Второй. Есть продвижение к рубежу Брусовка — Старый Караван. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ расширяют зону контроля южнее Покаляного. Продолжаются бои в районе Караичного, Волоховки, Ихримовки и Чайковки. Напряженная обстановка сохраняется в лесах у Избицкого и Верхней Писаревки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Волчанском участке упорные стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчьей, а также в Чайковке, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Красном Лимане — бои на юго-восточных окраинах. ВС РФ стараются охватить город с севера и с запада через леса. На Славянском направлении ВС России отражали атаки ВСУ в районе Дибровы. Идут бои за выход к Рай-Александровке. В Константиновке идут тяжелые встречные бои, ВСУ контратакуют, как и в районе Часова Яра. В Дружковке после прилета ФАБ отметили детонации склада», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Красноармейском направлении после взятия под контроль Новоалександровки российские военнослужащие расширили контроль территории севернее вдоль трассы на Доброполье, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Западнее наши войска ведут бои на окраине Васильевки, куда ВСУ оттянули оставшиеся резервы из Гришино. Южнее идут бои от Гришино на Сергеевку, здесь ВС РФ сконцентрированы на взятии позиций ВСУ вдоль ж/д полотна, где по его обеим сторонам лесопосадки с укреплениями украинских военных. Харьковское направление. На Волчанском участке обстановка напряженная, ВСУ пытаются удержать за собой лесопосадки вдоль правого берега реки Волчьей. ВС РФ постепенно расширяют зону контроля к югу от населенного пункта Покаляное, продвигаясь через леса к населенному пункту Белый Колодезь. Идут бои за населенные пункты Караичное, Волоховка, Охримовка и Чайковка, наши подразделения расширяют зону безопасности вдоль государственной границы», — сообщили военкоры.

Иван Смирнов
