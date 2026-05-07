День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 10:32

Почему не работает Telegram сегодня, 7 мая: замедление, будет ли блокировка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 7 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 7 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 7 мая, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 45% жалоб на сбои в работе Telegram 7 мая приходится на Москву, 6% — на Башкортостан и Свердловскую область, 4% — на Калужскую область, Краснодарский и Красноярский края, 3% — на Московскую, Иркутскую области, Приморский край и Санкт-Петербург, 1% — на Оренбургскую, Ростовскую, Челябинскую, Ярославскую области, Мордовию и Татарстан.

Почему не работает Telegram 7 мая

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram по причине нарушений российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — рассказали в ведомстве.

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

Депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил, что Telegram в России могут полностью заблокировать в сентябре 2026 года. По его словам, это может произойти «по схеме YouTube» примерно к выборам.

Депутат Госдумы, лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев сказал, что, для того чтобы Telegram продолжал работать в России, его основателю Павлу Дурову нужно инициировать перенос серверов на территорию РФ. В противном случае, по его мнению, доступ к мессенджеру будет окончательно закрыт.

«Конечно, мы боремся за то, чтобы, например, Павел Дуров и Telegram сюда забазировали свои серверы, чтобы они в России аккредитовались. Это нужно и очень было бы полезно для многих вопросов», — сказал парламентарий в интервью ИС «Вести».

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. Это связано с тем, что сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру, добавил он.

Читайте также:

Погода в Москве в четверг, 7 мая: мощные грозы, жара до +27 и ливни

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

Слухи о романе с Порошиной, смерть Добровольской: как живет Ярослав Бойко

Общество
Telegram
сбои
блокировки
новости
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.