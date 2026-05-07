Почему не работает Telegram сегодня, 7 мая: замедление, будет ли блокировка

Сегодня, 7 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 7 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 7 мая, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 45% жалоб на сбои в работе Telegram 7 мая приходится на Москву, 6% — на Башкортостан и Свердловскую область, 4% — на Калужскую область, Краснодарский и Красноярский края, 3% — на Московскую, Иркутскую области, Приморский край и Санкт-Петербург, 1% — на Оренбургскую, Ростовскую, Челябинскую, Ярославскую области, Мордовию и Татарстан.

Почему не работает Telegram 7 мая

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram по причине нарушений российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — рассказали в ведомстве.

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

Депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил, что Telegram в России могут полностью заблокировать в сентябре 2026 года. По его словам, это может произойти «по схеме YouTube» примерно к выборам.

Депутат Госдумы, лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев сказал, что, для того чтобы Telegram продолжал работать в России, его основателю Павлу Дурову нужно инициировать перенос серверов на территорию РФ. В противном случае, по его мнению, доступ к мессенджеру будет окончательно закрыт.

«Конечно, мы боремся за то, чтобы, например, Павел Дуров и Telegram сюда забазировали свои серверы, чтобы они в России аккредитовались. Это нужно и очень было бы полезно для многих вопросов», — сказал парламентарий в интервью ИС «Вести».

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. Это связано с тем, что сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру, добавил он.

