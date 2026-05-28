ГИБДД вернется в техосмотр впервые с 2012 года

Правительство России утвердило план реформы безопасности дорожного движения до 2036 года, сообщает «Газета.Ru». Одно из положений этого плана дает возможность сотрудникам Госавтоинспекции участвовать в техническом осмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, начиная с 2028 года.

По информации журналистов, в настоящее время ГИБДД оформляет разрешения на перевозку таких грузов и контролирует документы на дороге. Диагностику транспортных средств непосредственно проводят аккредитованные операторы техосмотра. После вступления в силу поправок инспекторы смогут самостоятельно осматривать цистерны, газовозы и другую технику, задействованную в перевозке опасных веществ.

Возвращение Госавтоинспекции к процедуре техосмотра коснется в первую очередь наиболее рискованного вида транспорта. Метод повысит безопасность перевозок и уменьшит риски на дорогах.

