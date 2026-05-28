ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 20:23

Над Россией за 12 часов перехватили 10 украинских дронов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 10 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России. Атаки совершались в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе 56-летний мужчина получил тяжелые ранения при атаке украинского дрона на трактор. По его словам, пострадавшего госпитализировали.

До этого директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина сообщила, что Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар. По ее словам, атака украинской армии не носила интенсивного характера.

Утром 28 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 62 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями шести регионов. Также ВСУ пытались атаковать акваторию Азовского моря.

Власть
Минобороны
Россия
дроны
беспилотники
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ГИБДД вернется в техосмотр впервые с 2012 года
«Единая Россия» предложила меры по сокращению времени ожидания транспорта
Мотоциклист разбился насмерть во время самой кровавой гонки в мире
Мадьяр рассказал, будет ли Венгрия отправлять военную технику на Украину
Вылет Медведева, успехи Андреевой: каковы шансы россиян на «Ролан Гаррос»
Бывший хоккеист «Монреаля» Клод Лемье ушел из жизни
Шесть младенцев умерли из-за отключившегося в больнице кондиционера
Мошенники научились обманывать россиян с помощью сим-карт
Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС
Владелец ресторана умер после ужина в собственном заведении
Захарова стала победительницей премии ИРИ
Конгрессмены в США пытаются заблокировать проект линкора класса «Трамп»
Российские дипломаты обвинили Швецию в цинизме после одного обещания Киеву
Военную базу ВС РФ в Армении закроют? Что сказали Шойгу и Пашинян, слухи
Делегировать все: как осознанные люди освобождают время для главного
Над Россией за 12 часов перехватили 10 украинских дронов
Стало известно, с чем связаны претензии к арестованному Васильченко
Отец гадалки Ермака оказался сторонником России
Мигрантов на Украине может стать больше, чем коренных жителей
Массовый приступ паники случился на борту самолета при посадке в Колумбии
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.