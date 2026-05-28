Над Россией за 12 часов перехватили 10 украинских дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 10 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России. Атаки совершались в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе 56-летний мужчина получил тяжелые ранения при атаке украинского дрона на трактор. По его словам, пострадавшего госпитализировали.

До этого директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина сообщила, что Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар. По ее словам, атака украинской армии не носила интенсивного характера.

Утром 28 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 62 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями шести регионов. Также ВСУ пытались атаковать акваторию Азовского моря.