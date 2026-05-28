Мошенники научились обманывать россиян с помощью сим-карт

Мошенники массово закупают неактивированные сим-карты на маркетплейсах, заявила начальник 2-го отдела Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Юлия Меньщикова. По ее словам, преступники могут забирать от 100 до 300 таких сим-карт, что зависит от того, какой сим-бокс они используют, передает РИА Новости.

Затем они помещают сим-карты в сим-бокс и передают куратору номер каждой вставленной сим-карты. Этот номер затем применяется для активации и регистрации через сервис «Госключ» с помощью похищенных у россиян аккаунтов госуслуг. Меньщикова уточнила, что это удаленная регистрация.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что в России набирает популярность новый вид мошенничества — фейковые штрафы за нарушение условий пользования земельным участком. Он отметил, аферисты предлагают оплатить штраф со скидкой.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил, что пользователи Сети смогут информировать о случаях мошенничества через «красную кнопку» не только на портале «Госуслуги», но и в мессенджере МАКС.