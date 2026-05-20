Григоренко ответил на вопрос о контроле детских сим-карт в России

20 мая 2026 в 10:25

Григоренко: власти смягчили закон о детских сим-картах

Правительство РФ смягчило нормы по передаче сим-карт несовершеннолетним: теперь родители сами решают, уведомлять оператора об этом или нет, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на полях конференции ЦИПР-2026. Соответствующая поправка вошла во второй пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством, который правительство доработало ко второму чтению в Госдуме, передает РИА Новости.

В законопроекте сохранили норму о детских сим-картах — но не в обязательном порядке. То есть родители сами решат, нужно ли информировать оператора о передаче сим-карты ребенку. Например, чтобы ограничить платные подписки или настроить фильтрацию контента, — сказал Григоренко.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата намерена утвердить пакет инициатив по противодействию злоумышленникам. В их числе — идентификация входящих вызовов из-за рубежа, создание отдельного режима для абонентских номеров несовершеннолетних, а также восстановление доступа к порталу «Госуслуги» исключительно через проверенные каналы.

Кроме того, он отметил, что благодаря принятым нижней палатой законам число звонков от мошенников в России заметно уменьшилось. По информации сотовых операторов, в первом квартале 2026 года их количество сократилось на 33–74% относительно аналогичного отрезка предыдущего года.

