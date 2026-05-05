В Госдуме готовят новый закон о борьбе с мошенниками Володин: в Госдуме планируют к маю принять законы о борьбе с мошенниками

В Госдуме планируют к маю 2026 года принять ряд законов о борьбе с мошенниками, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале. По его словам, среди проектов — маркировка международных звонков, введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах» только доверенными способами.

В ближайшее время продолжим рассмотрение ряда законопроектов, которыми предлагается установить новые комплексные меры. <…> Планируем в мае выйти на решения. Новые нормы позволят дополнительно защитить граждан от действий мошенников, — написал Володин.

Он также привел статистику МВД, согласно которой количество случаев мошенничества снизилось на 18% за первый квартал 2026 года. Число онлайн-краж упало на 14%, преступлений в сфере компьютерной информации — на 45,3%, а с использованием IT-технологий — на 29,5%.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупредил, что мошенники начали звонить гражданам от имени службы домофонов. По его словам, аферисты под предлогом замены ключей или обновления системы пытаются выманить у жертвы код из СМС.