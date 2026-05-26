Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 19:15

США помогут Армении организовать охрану собственной границы

Площадь Республики, Ереван, Армения Площадь Республики, Ереван, Армения Фото: Michael Runkel/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США намерены помочь силовым структурам Армении взять на себя полный контроль над границами страны, говорится в Хартии всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Соединенными Штатами, подписанной в Ереване 26 мая. Это сотрудничество направлено на «укрепление и повышение независимости» армянских органов безопасности. Сейчас охрана государственной границы страны с двумя из четырех соседей — с Турцией и Ираном — вверена сотрудникам Пограничного управления ФСБ России.

Соединенные Штаты и Армения планируют расширить сотрудничество в направлении укрепления и повышения эффективности и независимости органов безопасности Армении с целью принятия этими органами полной ответственности за границы Армении, — говорится в документе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Армению пытаются втянуть в ошибочную логику с целью нанести вред России. Министр подчеркнул: Запад стремится ослабить позиции Москвы, растаскивая ее союзников — прежде всего, соседей, включая Ереван. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в свою очередь выразил мнение, что руководство Армении обращается за защитой к источнику угрозы, но это их собственный выбор.

Страны СНГ
США
Армения
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии назвали главную цель Европы в переговорах с Россией
Частный дом частично обрушился из-за пожара в Липецке
Росавиация ввела особый режим полетов в Московской воздушной зоне
Зеленский, видео в чулках, слухи о замужестве: как живет актриса Ходченкова
Литва «покушается» на Калининград, Нетаньяху в больнице: что будет дальше
«Слезы застилают глаза»: что нового известно об убийстве аниматоров на Кубани
«Въезд заказан»: Володин раскрыл, что ждет Чубайса
В России продлят «гаражную амнистию»
Раскрыто, как Галицкий сбежал из России
Глава МИД Азербайджана прибудет с визитом в Москву
Британский рэпер подвел россиянку под эшафот
Небензя выступил на дебатах в Совбезе ООН с тревожным заявлением
В Греции обвинили Турцию в нарушении воздушного пространства
Антиправительственное шествие охватило соседнюю России страну
Спокойный интерьер: почему сегодня это новая роскошь
«Терпение закончилось»: в ГД поставили точку в ударах ВС России по Киеву
Армения и США займутся изучением и поставкой полупроводников
Работа с детьми, похудение на 20 кг, мнение об СВО: как живет Максим Аверин
США помогут Армении организовать охрану собственной границы
«Вовочки больше нет»: виновник ДТП свалил всю вину на 17-летнего сына?
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.