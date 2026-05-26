США намерены помочь силовым структурам Армении взять на себя полный контроль над границами страны, говорится в Хартии всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Соединенными Штатами, подписанной в Ереване 26 мая. Это сотрудничество направлено на «укрепление и повышение независимости» армянских органов безопасности. Сейчас охрана государственной границы страны с двумя из четырех соседей — с Турцией и Ираном — вверена сотрудникам Пограничного управления ФСБ России.

Соединенные Штаты и Армения планируют расширить сотрудничество в направлении укрепления и повышения эффективности и независимости органов безопасности Армении с целью принятия этими органами полной ответственности за границы Армении, — говорится в документе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Армению пытаются втянуть в ошибочную логику с целью нанести вред России. Министр подчеркнул: Запад стремится ослабить позиции Москвы, растаскивая ее союзников — прежде всего, соседей, включая Ереван. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в свою очередь выразил мнение, что руководство Армении обращается за защитой к источнику угрозы, но это их собственный выбор.