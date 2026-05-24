Раскрыта позиция Ирана по ядерной программе в рамках соглашения с США Иран не брал обязательств по ядерной программе в рамках соглашения с США

Иран не брал на себя обязательств по вопросам ядерной программы в рамках подготовки предварительного соглашения с США, сообщило агентство Fars. Утверждения американских СМИ о том, что Исламская Республика обязалась сокращать запасы и закрывать объекты названы «абсолютно необоснованными».

Собеседники агентства, знакомые с ходом переговоров, подтвердили, что Тегеран не брал на себя таких обязательств. Все вопросы по ядерной программе будут обсуждаться в течение 60 дней после подписания меморандума.

Ранее американские СМИ писали, что проект меморандума о взаимопонимании, который могут подписать США и Иран, содержит пункт об обязательстве Тегерана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия. По информации источника, речь также идет о приостановке программы обогащения урана и выводе всех уже имеющихся высокообогащенных запасов.

До этого сообщалось, что проект соглашения, которое ожидает одобрения обеих сторон, также включает прекращение огня. Помимо этого, в документ входит обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах.